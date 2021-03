Inter-Sassuolo è stata rinviata per decisione dell’ATS di Milano in seguito alle nuove positività al Coronavirus di de Vrij e Vecino che seguono quelle di D’Ambrosio e Handanovic. Inoltre l’ATS ha imposto lo stop dell’attività sportiva per 4 giorni e il divieto di rispondere alle convocazioni in Nazionale (vedi articolo). Ecco cosa succede adesso

ITER – Inter-Sassuolo, match che si sarebbe dovuto giocare sabato 20 marzo alle ore 20.45, è stato rinviato. Ora la Lega Serie A dovrebbe ufficializzare la decisione e in seguito stabilire la prima data utile al recupero (vedi articolo). L’Inter inoltre non potrà allenarsi fino a domenica poiché l’ATS ha imposto lo stop di qualsiasi attività sportiva. La ripresa dovrebbe dunque avvenire lunedì 22 marzo, quando ad Appiano Gentile verrà sicuramente effettuato un nuovo giro di tamponi.