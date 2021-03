Inter-Sassuolo rinviata, quando il recupero? La prima data

Inter-Sassuolo è stata rinviata, su indicazione dell’ATS di Milano. In attesa di comunicazioni ufficiali si può ipotizzare la probabile data del recupero da regolamento

RECUPERO – Inter-Sassuolo è stata rinviata a causa del focolaio di Coronavirus che ha colpito la squadra nerazzurra. Nei casi di rinvio, il regolamento della Serie A parla chiaro: “Le prosecuzioni o recuperi di gare interrotte o rinviate saranno programmati nei quindici giorni successivi alla data della partita o, nel caso in cui non sia possibile, nella diversa prima data utile”. Considerando l’imminente sosta per le Nazionali, l’ipotesi dei 15 giorni successivi è da scartare.

PROBABILE DATA – La probabile data di recupero, quindi, dovrebbe essere quella di mercoledì 7 aprile, stesso giorno in cui verrà giocata Juventus-Napoli. Le due gare, presumibilmente, non saranno giocate in contemporanea. Si avrà più chiarezza la prossima settimana in cui, la Lega Serie A, comunicherà anticipi e posticipi dalla trentesima giornata in poi.