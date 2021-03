Pardo: «Flop Champions? Delusione da Inter e Juventus, si ripartirà»

Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di “Radio 24”, ha parlato dell’eliminazione della squadre italiane dalla Champions League rimproverando in particolar modo Inter e Juventus

IL FLOP – Pardo sostiene che la dimensione del calcio italiano attualmente sia l’Europa League, prendendo come spunto la finale raggiunta dall’Inter la scorsa stagione: «Non è un caso che l’anno scorso l’Inter sia arrivata in finale, se l’affrontiamo col focus necessario e non come una rottura di scatole. Stiamo parlando di una competizione molto faticosa, ma se la affronti bene quella è la dimensione del calcio italiano, l’Europa League. Non c’è niente di male, l’Atletico Madrid e il Siviglia hanno utilizzato l’Europa League come strumento di crescita. Quest’anno c’è anche un elemento di casualità, hai due squadre meno dotate come Atalanta e Lazio che hanno fatto il loro dovere, non si possono rimproverare. Chi è completamente mancata è stata l’Inter e poi la Juventus, queste due hanno deluso. Non sarà sempre così, ma mattone dopo mattone si deve ripartire».