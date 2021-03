Zampini: «Inter-Sassuolo? La Juventus a Milano ha giocato!»

Massimo Zampini, giornalista sportivo tifoso della Juventus, è intervenuto in merito al rinvio di Inter-Sassuolo causato dallo scoppio del focolaio Covid nella squadra nerazzurra facendo un paragone con la Juventus che giocò (e perse nettamente) a Milano contro i nerazzurri nonostante alcuni positivi nel gruppo squadra

CAMPIONATO STRANO – Zampini commenta così la decisione di rinviare la partita dell’Inter: «Intanto in bocca al lupo ai giocatori dell’Inter. Al di là della voglia di parlare di complotti, che non sono cose mie, devo dire due cose. La prima è che l’Inter non ha nessuna responsabilità, decide l’ATS. La seconda è che dopo 10 anni in cui si è parlato di complotti per ogni episodio pro Juventus, questo è un campionato strano, dove la Juventus va a Milano con l’Inter senza Cuadrado e de Ligt positivi, gioca con Frabotta su Hakimi e viene massacrata. Poi chi ha 2-3 positivi non gioca. E’ un campionato assurdo, il più strano e meno lineare abbia mai visto in vita mia»