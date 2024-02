Saponara: «Incredibile come gioca l’Inter! Da tanto non vedevo una squadra così»

L’Inter continua a stupire dentro e fuori la Serie A. Non solo per i risultati, ma soprattutto per il gioco espresso in campo. Di questo ne ha parlato Riccardo Saponara, che dopo aver lasciato il Verona ha continuato a seguire la Serie A. Di questo ne ha parlato in un’intervista su Sportmediaset.

SQUDRA FORTE – Riccardo Saponara è sicuro riguardo la straordinaria forza dell’Inter: «Il vantaggio è molto ampio per l’Inter, il modo in cui riescono a giocare è incredibile. Non vedevo una squadra di vertice giocare così bene da tanto tempo. Solitamente le squadre di vertice si affidano più ai singoli, invece trovare un collettivo che si esprime in quel modo è difficile da trovare, sono rimasto parecchio colpito. Hanno tutto per poter vincere il campionato e magari andare avanti anche in Champions League provando a ripetere quanto fatto la scorsa stagione».