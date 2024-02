Dall’esordio con la Real Sociedad Arnautovic è cambiato

C’è Arnautovic e Arnautovic. L’austriaco è un elemento di cui si è discusso molto nel mondo Inter in questi mesi. Ma dall’esordio da titolare in Champions League con la Real Sociedad alla sfida con l’Atletico Madrid sono cambiate diverse cose.

EVOLUZIONE – Arnautovic è stato uno dei principali temi di conversazione nel mondo Inter in questi mesi. ll punto focale è il suo essere adeguato o meno a fare la punta di riserva nella rosa nerazzurra. E a prescindere dalla risposta personale al quesito, va sottolineato il suo cambiamento dagli esordi in Champions League ad oggi.

ESORDIO DIFFICILE – Inzaghi ha voluto Arnautovic in estate, in compatibilità col budget societario, per avere a disposizione una punta fisica. E ha iniziato a puntarci da subito. Tanto che l’austriaco ha giocato da titolare Real Sociedad-Inter, l’esordio stagionale in Champions League. Una partita poi rivelatasi difficile per i nerazzurri. Molto difficile. In particolare per il numero otto. Sovrastato dagli avversari, a livello di ritmo. Apparso totalmente inadeguato al livello della competizione nei cinquantacinque minuti giocati. Era il venti settembre. E molte cose sono cambiate da allora.

ORA DECISIVO – Arnautovic ha continuato nei suoi alti e bassi in questi quasi sei mesi. Però c’è una differenza netta che va rimarcata. Quel giocatore inadatto al livello Champions., sovrastato per ritmo e fisicità dagli avversari, non esiste più. Negli ottavi della stessa competizione, lui entra e cambia l’impatto offensivo della sua squadra. Risultando alla fine persino decisivo. Anzi, il migliore dell’attacco. Proprio quando il livello inizia ad alzarsi, è l’austriaco a rispondere presente. A ripagare la fiducia che il suo allenatore ha avuto in lui fin dall’inizio. Sperando sia solo il primo passo.