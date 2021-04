Saccani: «Gol annullato? Faraoni impedisce parata. Handanovic sbaglia»

Continua a far discutere il gol annullato a Faraoni in Inter-Verona (vedi moviola). L’ex arbitro Massimiliano Saccani, ospite durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, non ha dubbi sull’operato di Rosario Abisso.

DECISIONE CORRETTA – Massimiliano Saccani, ex arbitro di Serie A, non ha dubbi sull’episodio arbitrale di Inter-Verona. E non ha dubbi sulla scelta presa dall’arbitro Rosario Abisso: «Samir Handanovic sbaglia completamente il tempo della presa alta e non è mai in possesso della palla. La prima sensazione è che Marco Davide Faraoni non abbia commesso nessuna irregolarità. Rivedendo le immagini c’è il movimento di Faraoni che alza il braccio sinistro e impedisce la parata di Handanovic. Se il portiere avesse tentato la parata, il problema non si sarebbe posto. Per me giusto annullare. Bravo Abisso a fischiare senza utilizzo del VAR».