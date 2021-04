Cottarelli: «Interspac, in progetto evento a Milano. Inter, leggo di prestito»

L’economista Cottarelli è il presidente di Interspac, un azionariato popolare che racchiude diversi soci tifosi dell’Inter. Intervenuto in collegamento con “Sky Calcio Club”, non esclude di nuovo le possibilità di entrare a far parte della società.

VOLONTÀ PRESENTE – Carlo Cottarelli spiega come intende aiutare il club: «È trasparente, io sono il presidente di questa piccolissima associazione chiamata Interspac. Vuole promuovere l’azionariato popolare, stiamo progettando un evento per settembre a Milano per parlare di questo tema, che credo sia interessante, anche con ospiti stranieri. È un’idea romantica: penso che, in parte, una squadra di calcio debba appartenere ai tifosi. Questo può aiutare le società. Problemi finanziari dell’Inter? Non ne so abbastanza. Ho letto che, con un prestito, i problemi finanziari sarebbero finanziari. Non si può mai dire, però nell’anno del probabile scudetto sarebbe un peccato se mancasse la liquidità».