Inter-Verona ha avuto Rosario Abisso come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Palermo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-VERONA, PRIMO TEMPO – Rosario Abisso voto 6. Torna ad arbitrare l’Inter ventisei mesi dopo lo scempio di Firenze, se la cava pur fra qualche decisione rivedibile a livello tecnico. Dopo due minuti e mezzo Lautaro Martinez prende il tempo a Federico Ceccherini forse aiutandosi anche col braccio sinistro, poi in pallonetto manda alto. In caso di gol il VAR avrebbe verificato, le immagini non chiariscono al 100%. Al 19′ Giangiacomo Magnani in scivolata fa fallo su Romelu Lukaku, non segnalato, poi dopo qualche secondo il gioco viene interrotto. Non c’erano particolari motivi per farlo: non era un colpo alla testa e il difensore del Verona non si trovava in una posizione pericolosa di campo. Il primo giallo è per Ceccherini, che al 28′ entra male su Lautaro Martinez.

MOVIOLA INTER-VERONA, SECONDO TEMPO – In avvio di ripresa contestazioni dall’Inter, per un contrasto tra Milan Skriniar e Federico Dimarco sul quale la rimessa laterale è data al Verona: dubbio. Al 68′ ammonito Antonin Barak, che ferma Lautaro Martinez in campo aperto. Poi l’episodio principale del match, il gol del possibile 1-1. All’83’, su cross da sinistra alzato a campanile da Stefan de Vrij di testa, Samir Handanovic commette una clamorosa papera e si fa di nuovo autogol da solo, come a Napoli. Per sua fortuna, e soprattutto per fortuna dell’Inter, al momento dell’errore tecnico (che resta, nonostante il fallo), è toccato da Marco Davide Faraoni con la spalla sinistra. Doveva andarci in presa alta, anziché rischiare uno svarione clamoroso. Ma il fallo, in ogni caso, c’è.