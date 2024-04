Moviola Inter-Empoli: gol Dimarco buono! La spiegazione precisa

Inter-Empoli ha avuto Dionisi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di L’Aquila, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-EMPOLI, PRIMO TEMPO – Federico Dionisi voto 6. C’è molto poco da dire per l’arbitro, in una partita dove i giudizi (corretti) sono più che altro di competenza di assistenti e VAR. Vedi il primo gol, quello al 6′ di Federico Dimarco. Sul quale non c’è da discutere sulla conclusione, ma su quanto avviene prima. Sul lancio dalle retrovie per Marcus Thuram il francese va sull’incrocio con Sebastian Walukiewicz, in posizione dubbia. Fosse anche fuorigioco, però, Bartosz Bereszynski allontana e fa partire una nuova azione. Il fatto che Nicolò Barella recuperi subito palla è ininfluente: il difensore dell’Empoli fa una giocata e non può esserci contestazione di alcun tipo sul gol. Poco dopo la mezz’ora fallo di Simone Bastoni su Francesco Acerbi che voleva andare via centralmente: il fatto che all’ultimo si diriga verso sinistra gli evita il cartellino. Non ci sono grosse situazioni da valutare, tanto che al riposo si va senza recupero.

MOVIOLA INTER-EMPOLI, SECONDO TEMPO – Il primo cartellino arriva al 65′, per Nicolò Cambiaghi che porta via con la mano il pallone a Nicolò Barella poco prima del centrocampo. Anche sul gol del definitivo raddoppio dell’Inter c’è da valutare un’eventuale posizione di fuorigioco, inesistente. Quando Denzel Dumfries fa partire l’assist Alexis Sanchez è di molto dietro la linea del pallone, quindi tutto corretto e 2-0 regolare. Poco dopo contrasto in area tra Jacopo Fazzini e Matteo Darmian, l’intervento del numero 36 è pulito. Altro giallo all’89’, inevitabile perché Liberato Cacace abbatte sulla destra Benjamin Pavard. Si chiude con quattro minuti di recupero.