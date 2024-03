Moviola Inter-Napoli: finale a senso unico tra angolo regalato e rigore

Inter-Napoli ha avuto La Penna come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-NAPOLI, PRIMO TEMPO – Federico La Penna voto 5. Nel finale, dopo settanta minuti di partita tranquilli, decide di prendersi la scena. In negativo, come fanno gli arbitri quando vogliono diventare protagonisti. Due minuti e Marcus Thuram tira con muro di Juan Jesus, qualche tifoso (non i giocatori dell’Inter in campo) chiede rigore ma la respinta è col fianco. È in leggero fuorigioco sempre Thuram al 22′, quando calcia fuori. Così come lo è al 27′, su sponda di Federico Dimarco, rendendo inutile il successivo fallo di Amir Rrahmani. L’arbitro prima aveva dato rigore, poi riceve la segnalazione (corretta) dell’assistente. Giallo a Benjamin Pavard al 36′, da dietro su Khvicha Kvaratskhelia: gli costa il cambio all’intervallo.

MOVIOLA INTER-NAPOLI, SECONDO TEMPO – Intervento duro al 52′ di Stanislav Lobotka su Thuram, giallo e gli va anche bene. Poco dopo stessa sanzione a Nicolò Barella, in scivolata su Hamed Junior Traoré. Poco dopo chiede un rigore anche il Napoli, ma Khvicha Kvaratskhelia crede ci sia un tocco di mano di Matteo Darmian che in realtà colpisce di coscia. Sempre Darmian protagonista della carambola che porta al corner dell’1-1, a contrasto con Giovanni Di Lorenzo. L’assistente prima dà palla in campo sul rilancio di Alessandro Bastoni (giusto), poi dà angolo (molto discutibile) ipotizzando l’ultimo tocco di Darmian. Proprio Bastoni serve l’involontario assist a Juan Jesus per il gol. Forti sospetti di rigore all’89’, per un intervento ancora di Rrahmani su Thuram. Ma nel finale La Penna fischia a senso unico per il Napoli, dà tre minuti (ridicoli) di recupero e fischia la fine su un contropiede di Tajon Buchanan.