Moviola Udinese-Inter: rigore netto, carambola gol Carlos Augusto

Udinese-Inter ha avuto Piccinini come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Forlì, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA UDINESE-INTER, PRIMO TEMPO – Marco Piccinini voto 6. Dire che abbia gestito bene la partita è eccessivo, ma sulle situazioni principali (rigore a parte) sono assistenti e VAR a dover fare il lavoro principale. Dopo dieci minuti cade Federico Dimarco in area, ma la mano di Kingsley Ehizibue sulla sua spalla è troppo poco per pensare a un rigore. C’è poi un check sull’angolo seguente, ma senza evidenziare alcuna irregolarità. Manata di Lazar Samardzic (mentre era in possesso palla) all’indirizzo di Hakan Calhanoglu, poteva starci il giallo. Poi tre minuti di recupero.

MOVIOLA UDINESE-INTER, SECONDO TEMPO – Al 48′ gol annullato all’Inter, con Carlos Augusto che all’inizio aveva visto l’assistente convalidarlo. Su punizione di Dimarco la doppia carambola è intesa come primo tocco di Lautaro Martinez e secondo di Thomas Kristensen. La deviazione del difensore dell’Udinese non può essere considerata una giocata, quindi con quella precedente del Toro il fuorigioco c’è per forza (evidente). Poco dopo Maduka Okoye sbaglia del tutto il tempo dell’uscita, travolge Marcus Thuram e il rigore è indiscutibile. Al 65′ Henrikh Mkhitaryan salva su Florian Thauvin, su azione dove Hassane Kamara era partito nella sua metà campo e quindi in gioco. Un pestone di Roberto Pereyra a Benjamin Pavard vale il primo giallo, al 78′. Parti invertite al 92′, Pavard protesta dopo il fallo e prende l’ammonizione sotto diffida. Così come Lautaro Martinez, per una spallata a Festy Ebosele. Regolarissima la rete di Davide Frattesi, in gioco di molto sul tiro di Lautaro Martinez. L’esultanza porta a prolungare il recupero al 98′.