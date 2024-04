Marelli: «Rigore Inter? Intensità non da VAR, ma ci sta: il motivo»

L’Inter ha vinto sul campo dell’Udinese in rimonta, con la rete dell’1-1 siglata da Calhanoglu dagli undici metri. Marelli analizza il calcio di rigore di Okoye su Thuram fischiano dall’arbitro Piccinini: di seguito le dichiarazioni dell’ex arbitro nel corso di Supertele su DAZN

PALLA MAI – L’Inter ha conquistato tre punti importantissimi in ottica scudetto in rimonta sul campo dell’Udinese grazie alle reti di Hakan Calhanoglu dal dischetto e di Davide Frattesi al 95′. Luca Marelli spiega il rigore solare assegnato alla squadra di Simone Inzaghi: «Se c’era il rigore per l’Inter? Sì lo ha detto anche Cioffi che è stata un’uscita avventata di Okoye, oggi però c’era una differenza con gli altri casi: il pallone il portiere dell’Udinese non lo vede mai. Questo è uno di quei rigori che vengono valutati in campo, se Piccinini non avesse fischiato il VAR non sarebbe intervenuto. Thuram salta da fermo e Okoye gli va addosso: l’intensità non è da VAR, è un rigore che comunque ci sta perché Okoye non vede mai il pallone».