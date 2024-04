Viola: «Il Cagliari non molla mai. Preso appunti da Calhanoglu!»

Viola in collegamento video con gli studi di DAZN dopo la vittoria dell’Inter 1-2 in casa dell’Udinese ha parlato in breve dei prossimi avversari. Poi un commento su Claudio Ranieri.

PROSSIMO AVVERSARIO – Nicolas Viola sarà uno dei prossimi avversari dei nerazzurri in campionato: «Ho visto l’Inter, ho seguito Calhanoglu, mi ha dato qualche notizia sui rigori! (ride, ndr). Il mister è veramente in gamba, lo conosciamo tutti. La persona l’ho approfondita in questo periodo e devo dire che è incredibile, il lato umano è impareggiabile. Tante vittorie nel finale? Siamo una squadra che non molla mai, il mister non si concentra sugli errori ma sulle cose positive».