Frediga: «Udinese dimostrato carattere. Inter spanna sopra tutti!»

Massimiliano Frediga, Presidente del Friuli-Venezia Giulia, analizza Udinese-Inter, poi commenta anche il finale di stagione dei nerazzurri.

FINALE – Massimiliano Frediga, intercettato da Udinese TV dopo la sconfitta contro l’Inter, dichiara: «L’Udinese ha affrontato la squadra più forte di questa stagione. Ha sicuramente dimostrato carattere e c’era anche la consapevolezza che non era una di quelle partite in cui ti giochi la salvezza. Saranno le ultime di campionato in cui ci saranno gli scontri diretti quelle chiave. Bisognerà lottare fino alla fine perché c’è un gruppo di squadre importanti a pochissimi punti di distanza, quindi non si può dare per scontato nulla. Oggi l’Udinese ha dimostrato di saper lottare in un match difficilissimo. Se andrà avanti con questo carattere si può giocare veramente bene tutte le chance. Questa stagione non è stata delle più facili, forse è questo carattere che è mancato. Soprattutto negli ultimi minuti di gara, forse dove per la paura di non far punti non c’è stata quella cattiveria nel riuscire a chiudere le partite che invece si potevano vincere».

L’analisi di Frediga su Udinese-Inter

STADIO E TIFOSI – Il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia continua «Lo stadio? Infrastruttura straordinaria. Credo che sia il più bello stadio d’Italia, dove oltretutto gli spettatori possono godersi la partita vedendo benissimo. C’è una partecipazione del pubblico bellissima. Devo dire che la tifoseria dell’Udinese dimostra grande supporto alla squadra. Quest’investimento rappresenta anche il futuro dello sport, perché le infrastrutture sostenute da privati possono sostenersi».

SCUDETTO INTER – Frediga conclude: «L’Inter ce la fa a vincere lo scudetto nel derby? I punti di distanza sono sicuramente importanti, la matematica certezza oggi non c’è. Ma sicuramente l’Inter oggi ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato e devo dire ha avuto grande continuità soprattutto dal 2024. Quest’anno ma anche in tutta la stagione ha dimostrato di essere una spanna in più rispetto a tutte le avversarie».