Inzaghi: «Non ci sono tabelle che contano! Inter gran cuore»

È un Inzaghi raggiante quello che si presenta a parlare nel post partita, dopo aver esultato (molto) in campo al 95′ per la vittoria per 1-2 sull’Udinese. Su Inter TV, l’allenatore non nasconde la sua gioia.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Per Simone Inzaghi quella di stasera in Udinese-Inter è una vittoria fondamentale: «Cosa ha contato? Senz’altro il cuore e la spinta dei tifosi sono i due ingredienti principali di questa partita. Perché i ragazzi hanno messo un grandissimo spirito, i tifosi sono stati magnifici dall’inizio alla fine. Ci hanno aiutato tantissimo per una vittoria che per noi è importantissima. Cambio di strategia dell’Udinese? Chiaramente abbiamo affrontato una squadra fisica con qualità. Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà e ci sono state, ma la squadra è stata bravissima».

VINTA IN RIMONTA – L’analisi di Inzaghi va anche a toccare il momento di gioia per il gol di Davide Frattesi: «Chiaramente hanno messo un grandissimo cuore tutti insieme. I ragazzi stanno mettendo grandissimo cuore dal 13 luglio, dal primo allenamento. Bisogna fare solo i complimenti, devono continuare così. Adesso non ci sono tabelle o record che tengono, dobbiamo pensare solo al Cagliari e dobbiamo essere ancora bravi in queste sette partite che mancano».