Analisi tattica Inter-Empoli (2-0): Inzaghi legge bene per chiuderla

Analisi tattica di Inter-Empoli, terminata 0-2 con i gol di Dimarco e Sanchez. Una vittoria che serve a portare nuovamente a 14 i punti che separano il Milan, secondo, dalla vetta nerazzurra. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Alla fine le scelte di Simone Inzaghi evitano ogni rischio e in porta va Emil Audero, già pre-allertato da giorni. L’Inter trova subito la rete al volo con il solito Federico Dimarco, che è al posto giusto nel momento giusto per chiudere la bella azione su assist di Alessandro Bastoni da sinistra. La squadra di Inzaghi non esagera più di tanto nel fare la partita ma quasi si limita per non sprecare energie. L’impressione è che la stanchezza fisica e nervosa, non solo dovuta agli impegni internazionali ma anche alla stagione finora senza pause, si faccia sentire. Si cerca con discreta continuità la profondità ma le due punte non vivono il loro momento migliore. Va meglio il fraseggio a centrocampo, sebbene Hakan Calhanoglu giochi con il freno a mano tirato per il problema avverito prima del fischio d’inizio. Inter non troppo brillante ma abbastanza lucida da capire che non è il caso di sbottonarsi troppo. L’Empoli ci prova ma è più attento a evitare rischi in difesa. Il primo tempo di Inter-Empoli si chiude sull’1-0: il gol in avvio permette di gestire meglio la partita. E scaccia qualche fantasma post-sosta di troppo…

Analisi tattica Inter-Empoli: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Nessuna modifica nell’intervallo e il secondo tempo va avanti con lo stesso spartito del primo. La stanchezza si fa sentire e si sviluppa una partita sempre più lenta. Non è un caso che la noia prenda il sopravvento, come se la partita fosse destinata a terminare 1-0. A metà ripresa arrivano le prime modifiche di Inzaghi, che cambia regista ed esterno sinistro. Le modifiche continuano con l’ingresso a destra di Denzel Dumfries, che fa spostare a sinistra Matteo Darmian coperto da Carlos Augusto, e di Alexis Sanchez in attacco. Finalmente l’Inter utilizza anche la fascia destra per spingere, anziché limitarsi alla copertura. E proprio sull’asse Dumfries-Sanchez arriva il raddoppio firmato dal cileno. L’ultimo avvicendamento nel finale permette di alzare ulteriormente il ritmo grazie alla freschezza di Davide Frattesi, che aggiunge velocità al chilometraggio già esagerato dei compagni di squadra. Non c’è molto altro da analizzare: il 2-0 di Inter-Empoli è un altro (decisivo?) grande passo verso l’obiettivo Scudetto. Perché l’Inter di Inzaghi, a +14 sul Milan secondo, ormai vince anche senza giocare come sa.

