Borghi: «Inter, superato le aspettative! Lautaro Martinez a secco? Notato una cosa»

Al termine di Inter-Empoli Stefano Borghi analizza l’andamento della squadra di Simone Inzaghi. Poi il giornalista si sofferma sulla prestazione di Lautaro Martinez.

IMPRESSIONI – Stefano Borghi, ospite nello studio di “Monday Night Square” di Dazn dichiara al termine di Inter-Empoli: «Lautaro Martinez l’ho visto un po’ indispettito, non per il cambio ma per il fatto di dover fare un’altra partita di campionato senza esultare. Ha segnato in Nazionale. Ma soprattutto ragionavo come nelle ultime settimane stia giocando molto più al servizio della squadra e molto meno a quello della classifica cannonieri. Molto più in basso, un po’ più fra le linee e meno in area di rigore. C’è da capire se è una questione di condizione o propensione. Dopo la stagione scorsa, che abbiam vissuto con il Napoli che ha cannibalizzato il campionato, eravamo tutti bene o male sicuri quest’anno che avremmo vissuto un campionato diverso. E invece l’Inter sta addirittura superando il rendimento del Napoli dell’anno scorso».