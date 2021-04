Conte: «Inter eccezionale, sta spodestando un trono! Fatica? Ci sta»

Conte ha appena concluso la conferenza stampa post partita dopo Inter-Verona 1-0. Queste le risposte che il tecnico ha dato ai giornalisti presenti al Meazza, dopo la sestultima giornata di Serie A.

Tredicesima vittoria consecutiva a San Siro, si continua sempre col fattore campo senza i tifosi.

Sì, sicuramente il dispiacere maggiore è quello che stiamo facendo questa cavalcata senza il pubblico. Penso che arrivare a settantanove punti, a cinque giornate dalla fine, dimostri un qualcosa di straordinario che stanno facendo i ragazzi. È un qualcosa di eccezionale, stiamo spodestando un regno e un trono che è stato per nove anni di un’unica squadra. Quando accade questo bisogna rendere onore a chi cade, ma anche a chi ne prende il posto.

Tre punti che valgono tantissimo.

Sono tre punti che pesano. Penso che questa vittoria valga nove punti, comunque può alleggerire tanta pressione sui ragazzi. Ci siamo, a cinque giornate dalla fine, costruiti una buona classifica e un buon distacco rispetto a chi insegue. Manca ancora un piccolissimo step, ma manca ancora, e vogliamo arrivarci il prima possibile. Vorrebbe dire goderci il finale di campionato, dare spazio a chi ha giocato meno e avrebbe meritato di giocare di più, per quello che hanno dimostrato. Hanno messo da parte l’io per il noi, c’è voglia di dare una gioia grande al club e ai tifosi.

Secondo Conte la fatica vista ultimamente era più psicologica che fisica?

Sì. Non dimentichiamo che siamo alla parte finale del campionato, con tre partite in sette giorni. La mia scelta è stata di usare la miglior formazione possibile, perché stiamo bene. In pochi giorni fatichi a trovare determinati equilibri, potevi pagare qualcosa. Ma non dimentichiamoci che il Verona è una squadra fisica, ci ha messi in difficoltà. Dal punto di vista mentale per tanti è la prima volta che si giocano qualcosa di straordinario: normale che un peso ci sia, ma sono molto contento perché lo stanno affrontando bene.