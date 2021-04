Inter-Verona 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Verona 1-0 avvicina sempre di più i nerazzurri al traguardo tanto atteso: tra l’aritmetica e la squadra di Conte ci sono ora cinque punti, grazie al gol di Darmian al 76′. E proprio il difensore è uno dei protagonisti a livello statistico della partita di ieri.

ZERO – Le reti segnate da Romelu Lukaku al Verona. L’Hellas è una delle quattro squadre, su ventidue affrontate in Serie A, contro cui non è mai andato a bersaglio. Le altre sono l’Atalanta (sempre con quattro partite giocate), la Juventus (con tre, e non le ha fatto gol neppure in Coppa Italia e col Manchester United) e la SPAL (affrontata però solo una volta).

TRE – I gol di Matteo Darmian in questa Serie A. Il difensore non era mai andato oltre due gol in un singolo campionato, col Torino nel 2014-2015. Proprio quella stagione è l’unica dove ha segnato di più contando tutte le competizioni, cinque reti contro le quattro attuali. Prima di Inter-Verona aveva colpito il Genoa il 28 febbraio e il Cagliari quindici giorni fa.

CINQUE – I pali colpiti dall’Inter nelle ultime tre partite. Dopo i due di Lukaku a Napoli e i due di Lautaro Martinez contro lo Spezia è toccato ad Achraf Hakimi beccare il legno, con la splendida punizione al 68′. Il marocchino non è così riuscito a interrompere la terribile serie negativa di partite di campionato senza reti da punizione diretta, che dura dal 17 aprile 2018.

TREDICI – Le vittorie consecutive in casa per l’Inter in Serie A. Eguagliato il record assoluto del club, stabilito nella stagione 2010-2011 vincendo tutte le ultime sfide interne del campionato.

QUARANTUNO – Gli Inter-Verona giocati in casa nella storia, di cui trentasette in Serie A e quattro in Coppa Italia. Gli scaligeri non hanno mai vinto, con un parziale di ventinove successi nerazzurri (venticinque in campionato, quattro consecutivi) e dodici pareggi.