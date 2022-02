Rummenigge: «Ricordi meravigliosi dell’Inter, mi ha formato! Italia nel cuore»

Rummenigge è uno dei nuovi componenti della Hall of Fame del calcio italiano, giunta alla sua decima edizione (vedi articolo). L’ex attaccante tedesco ha ringraziato la FIGC per il riconoscimento e ricordato i suoi trascorsi all’Inter, dove ha giocato dal 1984 al 1987.

IL PREMIO – Karl-Heinz Rummenigge, fino a poco meno di un anno fa uno dei principali dirigenti del Bayern Monaco, ringrazia per l’ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano: «È con grande piacere che ringrazio la FIGC per avermi inserito nella Hall of Fame del calcio italiano, un riconoscimento che significa molto per me. Ho ricordi meravigliosi del mio tempo all’Inter, che mi ha formato molto come giocatore ma anche come persona. La mia famiglia e io ci siamo sempre sentiti a nostro agio e siamo sempre legati al club e alle persone coinvolte. L’Italia sarà sempre nel mio cuore».

Fonte: FIGC