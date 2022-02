Il Milan di Pioli è conscio dei suoi mezzi e punta sulla vena di Rafael Leao

Il Milan di Pioli ha consolidato i suoi punti di forza in questa prima metà di stagione. Ha un impianto solido, alternative e un Rafael Leao in grande forma.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Pioli è ormai in modo fisso il 4-2-3-1. L’interpretazione tattica però può poi variare di partita in partita. Sia come movimenti (mediani che scendono, terzini alti o bloccati) sia con diverse scelte in termini di uomini. Gli esterni per esempio possono essere più di copertura o tattici (Alexis Saelemaekers, Alessandro Florenzi) o offensivi (Junior Messias e l’infortunato Ante Rebic). Lo stesso vale per i trequartisti (Brahim Diaz, Rade Krunic, anche Franck Kessié). Il tecnico del Milan sfrutta a pieno la sua rosa e si lascia molto spazio per aggiustamenti specifici.

STATISTICHE – Il Milan ha un attacco diffuso: in totale è la seconda squadra in Serie A per gol, 47 segnati, ma non ha nessun marcatore in doppia cifra. Il massimo è Zlatan Ibrahimovic con 8, oggi assente, e troviamo 14 marcatori diversi. Una risorsa è il contropiede: sono 5 le reti arrivate in questa situazione, top in Serie A. La fase difensiva è molto fisica, infatti i rossoneri sono secondi per contrasti a partita. Lo sviluppo del gioco è bilanciato tra le due fasce e la zona centrale, ma per la provenienza dei tiri meglio guardare al centro (67%) o sulla sinistra (20%). Per quanto riguarda la corsa, il Milan è tredicesimo in Serie A per km percorsi.

DETTAGLI – Pierre Kalulu in difesa è la sorpresa di quest’ultimo periodo: proiettato titolare all’improvviso ha dato buoni segnali soprattutto in termini di solidità fisica. Il rientrante Kessié a centrocampo è ancora il riferimento di tutto il Milan: primo per km percorsi, quarto per passaggi medi a gara (primo centrocampista), terzo miglior marcatore (5 gol). Saelemaekers a destra è una risorsa sottovalutata: primo per occasioni da gol, secondo per assist, terzo per tiri, secondo per dribbling. Statistica in cui è re assoluto Rafael Leao, secondo miglior marcatore con 6 reti e primo negli assist con 4. Il portoghese è l’arma principale dell’attacco sulla sinistra grazie alla sua abilità in uno contro uno.