Nocerino: «Inter-Milan? Nessun favorito. Impazzisco per due giocatori»

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha presentato la gara tra Inter e Milan a Calciomercato.com. L’ex giocatore ritiene il derby sempre molto equilibrato, poi elogia due giocatori.

APERTO − Secondo Antonio Nocerino, il derby odierno sarà equilibrato: «Una partita aperta tra due squadre solide e ben messe in campo dai due allenatori che sono molto bravi. Nel derby non ci sono favoriti. Non è retorica, te lo assicuro. Tra Milan e Inter non c’è una squadra più debole, io qualche derby l’ho giocato. Solo con la maglia del Torino sono partito veramente sfavorito contro la Juventus».

TIPO DI PARTITA − Poi Nocerino analizza la gara: «Partiamo dal presupposto che l‘Inter resta la squadra più forte e il Milan ha l’handicap delle tante assenze. Una vittoria dei nerazzurri darebbe ancora già entusiasmo e convinzione alla squadra di Simone Inzaghi che resta la grande favorita per la vittoria finale. Molto spesso ci si fossilizza solo sull’undici iniziale ma in questo calcio delle cinque sostituzioni è bene rimarcare l’importanza di chi poi è chiamato a subentrare. Una partita cosi la devi preparare al massimo nella totalità della rosa: anche chi sa di non essere titolare deve farsi trovare pronto perché bastano due minuti per cambiare tutto. In questo si vede anche la mano dell’allenatore che deve fare la scelta giusta».

PROTAGONISTI − Nocerino non ha dubbi su questi due giocatori: «Io impazzisco per due giocatori, nel vero senso della parola. Sono Sandro Tonali e Nicolò Barella. Sono contento per Sandro che si sta prendendo le sue rivincite dopo le critiche folli della scorsa stagione. Ragazzi, parliamo di un centrocampista che sa fare tutto: ha forza, intensità, pressa, crea gioco».

Fonte: calciomercato.com