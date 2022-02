Sannino: «Inter forte anche senza gli acquisti. Luiz Felipe, Inzaghi disse…»

Giuseppe Sannino, in collegamento su TMW Radio, ritiene l’Inter molto forte anche senza i due acquisti fatti nel mese di gennaio. Poi su Luiz Felipe, ricorda ciò che gli disse Inzaghi.

FORZA − Giuseppe Sannino si esprime sulla squadra di Inzaghi: «L’Inter con due innesti, Robin Gosens e Felipe Caicedo, si è rinforzata ancora. Secondo me non c’era bisogno di prendere giocatori perché è troppo forte. Già lo era lo scorso anno, poi Simone Inzaghi ha migliorato la squadra. Lui secondo me è un allenatore bravissimo».

POSSIBILE ACQUISTO? – Da Sannino anche un intervento sul giocatore della Lazio in orbita Inter (vedi articolo): «Luiz Felipe? Grande giocatore, Inzaghi mi disse all’inizio che forse aveva bisogno di fare la titolarità da altre parti. Poi rimase alla Lazio, fece un esordio in Coppa Italia e da lì non uscì più».