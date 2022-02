Luiz Felipe, tra la Lazio e il suo rinnovo irrompe Marotta: andrà all’Inter?

Rottura tra Luiz Felipe e la Lazio a causa di Marotta, amministratore delegato dell’Inter. L’italo-brasiliano acquisto a parametro zero per l’estate?

IRRUZIONE INTER− La storia tra la Lazio e Luiz Felipe Ramos sembra essere ormai ai titoli di coda. Il difensore italo-brasiliano ha infatti deciso di non accettare la proposta di rinnovo da parte del club biancoceleste e di lasciare la capitale a giugno. Si sarebbe dovuti arrivare ad un accordo di prolungamento intorno ai 2,5 milioni di euro. Cifra che il presidente Claudio Lotito non è disposto ad accordare fermandosi a 2 milioni tra parte fissa e bonus. Come riporta la testata Laziosiamonoi.it, il motivo del mancato accordo tra Luiz Felipe e la Lazio sta soprattutto nell’entrata in scena di Beppe Marotta. L’AD dell’Inter, infatti, avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore proponendogli un quinquennale da 2,7 milioni di euro a stagione. Ovvero, la stessa cifra che al momento prende Andrea Ranocchia, ormai a fine contratto.