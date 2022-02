Inter, Derby e Sanremo spesso a braccetto: dopo 22 anni c’è un unicum

L’Inter giocherà il Derby contro il Milan nello stesso giorno della finale di Sanremo. Dall’inizio del millennio ad oggi però i due eventi si sono toccati per mano diverse volte

INTOCCABILI − Se chiedessero ad un italiano a cosa non rinuncerebbe mai nella vita, lui, dopo aver risposto piatto di pasta, replicherebbe con altre due passioni: il calcio e la musica. A tal proposito, l’attuale settimana casca a fagiolo vista la presenza contemporanea di due eventi dal peso mediatico niente male: il Derby di Milano Inter-Milan e il Festival di Sanremo. Sabato sarà infatti una giornata ricchissima. San Siro alle 18.00 aprirà il sipario con il teatro Ariston pronto a chiuderlo intorno all’1 di notte circa. Grande calcio e grande musica a battezzare il primo weekend di febbraio. Ma quante volte, negli ultimi 22 anni, la stracittadina più importante del calcio italiano (Inter-Milan o viceversa) e la finale dell’evento musicale più seguito del Bel paese sono sopraggiunti in modo così vicino?

MAI COME QUEST’ANNO INTER-MILAN E SANREMO

IN TANDEM − Da inizio millennio ad oggi, questa sarà la quinta volta che il Derby di Milano e il Festival di Sanremo cadono più o meno nella stessa settimana o in quella immediatamente successiva. La prima volta accadde nel 2002. In quel caso, il Derby Milan-Inter vinto dai nerazzurri 0-1 con gol di Christian Vieri si svolse il 3 marzo, due giorni prima dell’inizio di Sanremo (vincitori Matia Bazar). Per ritrovare nuovamente i due eventi vicini, bisogna risalire al 27 febbraio 2005 Inter-Milan 0-1 con rete di Kakà. Quell’anno, Sanremo ebbe inizio il 1 marzo e venne vinto da Francesco Renga. Altro giro altra corsa, questa volta si deve ritornare al febbraio 2009. Il 15, la prima Inter di Jose Mourinho batte il Milan 2-1 grazie ad Adriano e Dejan Stankovic (Pato nei rossoneri), mentre due giorni dopo ha avvio la 59 esima edizione del Festival di Sanremo. Edizione vinta da Marco Carta. Infine, anche l’ultimo precedente è a favore dell’Inter. Si tratta della grande rimonta per 4-2 del febbraio 2020 con Sanremo terminato la notte prima con il successo di Diodato.

Quest’anno, rispetto agli anni appena citati, ci sarà un vero e proprio unicum. Infatti, entrambi gli eventi capiteranno nello stesso giorno a pochissime ore di distanza. Speriamo, che venga confermata la tradizione degli ultimi due precedenti.