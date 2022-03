Rocchi: «Torino-Inter, Massa grave errore. Anche al monitor VAR si sbaglia»

Oggi conferenza stampa dell’AIA con i vertici arbitrali Trentalange e Rocchi. Quest’ultimo, nello spiegare l’episodio del rigore di Torino-Inter (vedi articolo), ha approfondito il discorso legato all’errore di Massa al VAR.

LA SPIEGAZIONE – Gianluca Rocchi, responsabile della CAN A, commenta l’episodio del contatto in area di rigore fra Andrea Ranocchia e Andrea Belotti in Torino-Inter: «Che cosa ha fatto qua Davide Massa? Vi ho già dato la risposta. Massa si è convinto di una cosa, ha fatto l’arbitro. Per Massa è palla, se uno non va ad analizzare come deve fare un bravo VAR, frame by frame, ma si convince di quello che la pancia gli dice sbaglia. L’ha fatto anche Marco Guida in campo: se lo può permettere perché è l’arbitro, tra virgolette, ma il VAR no. Però ricordiamoci che qui di fronte abbiamo di fronte due dei nostri migliori arbitri, che non vogliamo assolutamente perdere anche davanti a un errore. Noi li sosterremo, nonostante abbiano commesso un errore».

ABBAGLIO POSSIBILE – Rocchi fa capire come, anche al VAR, possano avvenire degli errori in certe situazioni: «Anche di fronte al monitor l’arbitro, istintivo, sbaglia. L’abbiamo già detto: errore grave, qui purtroppo c’è una persona che ha sbagliato perché si è convinto di una cosa come se fosse in campo. Massa da VAR dava ampissime garanzie, si può sbagliare anche davanti al monitor. Lui ha fatto una valutazione da arbitro, prendetelo per quello che è. Lui pecca di una cosa sola: superficialità, che è l’unica cosa che un VAR non deve fare mai».