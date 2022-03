Bonucci, Juventus-Inter a rischio? Valutazioni in corso per l’Italia – Sky

Bonucci è ancora a rischio per Juventus-Inter domenica 3 aprile (ore 20.45). Il difensore è in bilico e non è escluso che salti l’amichevole Turchia-Italia di martedì.

L’AVVICINAMENTO – Leonardo Bonucci oggi ha svolto solo parte dell’allenamento dell’Italia. Il giornalista di Sky Sport Marco Nosotti segnala come il difensore stia completando il suo percorso di recupero dopo l’infortunio di alcune settimane fa. Durante la seduta si è intrattenuto con Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Le sue condizioni non sono ancora al meglio, è in dubbio per l’amichevole contro la Turchia dove già sono stati esclusi sei giocatori (vedi articolo). Da qui a lunedì, prima di partire per Konya, si deciderà su Bonucci e questo darà indicazioni anche per Juventus-Inter.