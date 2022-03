Italia, non solo Verratti: altri 5 assenti in Turchia. Attesa su Barella e Bastoni

Turchia-Italia si giocherà martedì alle 20.45 a Konya e sarà una delle partite più inutili dell’anno. Mancini, dopo Verratti stamattina (vedi articolo), ne manda via altri cinque e c’è attesa per capire se negli altri esclusi ci saranno Barella e Bastoni.

GRUPPO TAGLIATO – L’Italia si presenterà a Konya per giocare l’amichevole con la Turchia con ventitré giocatori. Il gruppo a disposizione di Roberto Mancini era già sceso stamattina a trentadue elementi, con la prima esclusione di Marco Verratti per infortunio. Ora, come riporta Marco Nosotti su Sky Sport 24, si scala a ventisette: stanno per lasciare Coverciano Domenico Berardi per un fastidio al ginocchio, Gianluca Mancini per un problema muscolare e gli indisponibili Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Jorginho. Da qui alla partenza prevista per lunedì ne saranno rimandati anzitempo a casa altri quattro. C’è da capire se fra questi potranno essere esclusi da Turchia-Italia anche Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, che per il momento continuano ad allenarsi regolarmente.