Juventus-Inter, più che Bonucci Allegri ne valuta altri tre. Un ‘vantaggio’

In vista di Juventus-Inter ci sono da valutare le condizioni di Bonucci, che oggi si è allenato in parte con l’Italia (vedi articolo). Allegri, riporta Sky Sport 24, sta intanto già monitorando tre giocatori.

GESTIONE DIFFERENTE – Contrariamente all’Inter, che oggi ha riposato, la Juventus si è allenata stamattina (vedi articolo). Massimiliano Allegri ritroverà i suoi lunedì e alla ripresa avrà anche un vantaggio, quello dato dal rientro anticipato di Juan Guillermo Cuadrado (vedi articolo). Il giornalista di Sky Sport Paolo Aghemo dà sensazioni positive, lato bianconero, per Dusan Vlahovic che ha fatto allenamento personalizzato stamattina. Il serbo ha un fastidio all’inguine, preoccupa relativamente per il 3 aprile. Oltre a Leonardo Bonucci, per il quale a oggi non si può ancora capire se ci sarà in Juventus-Inter, da valutare anche Alex Sandro (sta smaltendo un problema al polpaccio) e Denis Zakaria (residuo dell’infortunio agli adduttori, vuole essere convocato).