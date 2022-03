Torino-Inter, spunta l’audio VAR fra Massa e Guida sul rigore: ecco l’errore

In Torino-Inter di due settimane fa si è discusso molto del rigore chiesto dai granata per l’intervento di Ranocchia su Belotti. Oggi conferenza stampa dell’AIA a Coverciano e i vertici arbitrali hanno svelato cosa si sono detti Guida e Massa al VAR.

LA RICOSTRUZIONE – Torino-Inter 1-1 dello scorso 13 marzo fa ancora discutere. In quella circostanza l’arbitro Marco Guida ha fatto proseguire dopo un contatto fra Andrea Ranocchia e Andrea Belotti, avvenuto al 36′ (vedi moviola). C’è un lungo check fra il direttore di gara e Davide Massa, che stava al VAR. Dopo due settimane l’AIA rivela l’audio, con le parole di quest’ultimo: «L’ha presa la palla o no? Aspetta aspetta… Sì, ha preso la palla. Sì ha preso palla, ha preso palla: vai! Ti confermo palla, prima palla e poi piede». Un errore di valutazione, che dimostra come anche al VAR si possa sbagliare (in realtà Ranocchia aveva preso il piede di Belotti). Bene che l’AIA, nella conferenza stampa coi vertici arbitrali Alfredo Trentalange e Gianluca Rocchi, abbia mostrato questo episodio, ma ad anni di distanza (per esempio) si attende ancora la stessa trasparenza con Daniele Orsato in Inter-Juventus del 2018 e Rosario Abisso a Firenze nel 2019…