Rocchi: «Lazio-Inter? Ecco perché mano Gila non da rigore»

In Lazio-Inter un tocco di mano di Gila non è stato considerato da rigore. Il designatore Rocchi spiega il motivo nel corso della puntata di Open VAR su DAZN.

LA DECISIONE – A Open VAR passa l’audio del VAR sul tocco di mano di Mario Gila. L’arbitro, Fabio Maresca, afferma: «Petto! Niente niente niente, per me niente». Dalla sala VAR dicono: «Prima petto, c’è un colpo in area di mano: questo. Prima la tocca con il corpo. Prima la tocca con il corpo, quindi non è punibile. E non è volontario». Per il designatore Gianluca Rocchi è una ricostruzione corretta: «È una loro considerazione, questo per noi non è punibile tanto per essere chiari rispetto a quello di Mattia Bani in Genoa-Juventus. Il tocco del corpo qui invece cambia radicalmente, è quasi un’auto-giocata perché si sposta il pallone. Dove diventerebbe punibile? Se il braccio l’avessero considerato volontario, infatti il VAR lo dice, cioè se si sistemasse il pallone. Il secondo movimento non lo fa, qui la decisione è corretta ma è diversa rispetto a quella precedente. Questa è una dinamica dove se dai un rigore è un errore per noi. Se l’avesse dato sarebbe stato un problema, probabilmente avrebbero confermato la decisione del campo perché devi avere la certezza al 100%. Sono felice che abbiano deciso in campo».