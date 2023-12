Rocchi sconfessa Marcenaro: «Carlos Augusto? Assolutamente no!»

Rocchi, designatore e responsabile della CAN, commenta gli episodi della scorsa giornata di Serie A durante Open VAR su DAZN. Fra questi si sposta per un attimo su Inter-Lecce, con il rigore dato per una respinta di Carlos Augusto e poi tolto al VAR.

UN ABBAGLIO – Gianluca Rocchi si sofferma sui tocchi di mano in area, ammettendo come per lui quello di Mattia Bani in Genoa-Juventus era più da rigore che no nonostante la precedente deviazione con la coscia. Ma ha un passaggio minimo su Inter-Lecce: «Era rigore il tocco di Carlos Augusto? No, assolutamente no». Ossia come affermato nella nostra moviola.