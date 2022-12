Raspadori: «Scudetto Napoli, ci credo. Anche triplete! Io tifoso Inter? Vi spiego»

Giacomo Raspadori si sta mettendo in mostra alla sua prima stagione al Napoli, mantenendo il primato in classifica. L’attaccante, in una lunga intervista concessa al collega Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, e della sua passione per l’Inter da bambino.

SENZA LIMITI – Giacomo Raspadori crede nella vittoria dello scudetto del Napoli e pensa in grande: «Scudetto? Sarei un bugiardo se fingessi distacco. Ma non è un’ossessione. È l’obiettivo per il quale lavoriamo, ma senza stress. Però ci credo: per conquistarlo servirà l’impegno di questi tre mesi e la capacità di dimostrare che l’abbiamo meritato. Le qualità del Napoli, finora, sono emerse. Triplete? Non ci poniamo limiti ma non abbiamo presunzione. Per questioni così grosse, si vive alla giornata. Siamo arrivati agli ottavi con risultati straordinari».

TIFOSO INTER – Raspadori non ha mai nascosto il suo amore per i colori nerazzurri, e racconta da dove nasce: «Mio fratello maggiore tifava Milan e io misi il derby dentro casa. Sarà difficile, inevitabilmente, ma ci sono anche il Milan, che mi sembra quella maggiormente in grado di farci paura, e la Juventus, che sta tornando. Quegli otto punti ci mettono in condizione privilegiata, sempre meglio stare avanti che inseguire».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano