Lautaro Martinez e Lukaku, l’Inter aspetta il gol come doppio segnale

Lautaro Martinez e Lukaku torneranno all’Inter dopo il Mondiale in Qatar. In nerazzurro i due attaccanti dovranno ritrovare la via del gol.

MONDIALE INVERSO – Lautaro Martinez e Romelu Lukaku erano tra i protagonisti più attesi dei Mondiali di Qatar 2022. Eppure, nessuno dei due attaccanti dell’Inter è finito nella classifica dei marcatori della manifestazione. E nonostante la vittoria della Coppa del Mondo, anche l’argentino non è pienamente soddisfatto del suo percorso (qui le sue parole). Figuriamoci il belga, che ha sfruttato la prima metà della seconda stagione in nerazzurro per prepararsi al Mondiale. Ma gli zero gol non fanno certo rivalutare la LuLa. Anzi, questa statistica deve servire per trovare gli stimoli giusti per il 2023.

VOGLIA DI RIVALSA – Lautaro Martinez è a quota 8 gol in stagione con l’Inter, con l’ultimo che risale al 9 novembre scorso. Lukaku è invece fermo a 2 reti, in appena 5 presenze. Troppo pochi per le ambizioni della squadra. Che ora come non mai ha bisogno della coppia d’attacco che tanto ha fatto sognare i tifosi in passato. Entrambi devono cancellare alcuni errori (pesanti) sotto porta in Qatar. E già il mese di gennaio deve essere il momento giusto per far ricredere i detrattori.

L’Inter deve ritrovare la LuLa

DOPPIO SEGNALE – Il 4 gennaio la stagione dell’Inter riprenderà dalla sfida casalinga contro il Napoli. E dopo due settimane ci sarà persino la Supercoppa Italiana da contendere ai rivali del Milan. Senza tralasciare le altre partite contro Monza (7 gennaio), Verona (14) ed Empoli (23), cui si aggiunge la Coppa Italia (Inter-Parma il 10 gennaio). Il prossimo sarà un mese potenzialmente decisivo per la stagione. E all’Inter serviranno i gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Che a loro volta avranno bisogno di cancellare un Mondiale statisticamente deludente. Tornando a segnare per se stessi, e per i colori nerazzurri.