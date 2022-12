Lautaro Martinez felice a metà: «Un po’ triste! Non il Mondiale che mi aspettavo»

Lautaro Martinez è felice per aver conquistato la sua prima Coppa del Mondo con l’Argentina, ma al termine della partita intervistato da TNT Sports si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in merito al suo impiego durante la competizione.

TRISTEZZA – Lautaro Martinez nel corso della sua esperienza in Qatar con l’Argentina ha perso la maglia da titolare, ma ha sempre dato il suo contributo a partita in corso quando chiamato in causa. Dopo aver conquistato il Mondiale, al termine della partita ha espresso tutta la sua soddisfazione, ma ha precisato: «Sembra che siamo a casa nostra. Sinceramente, a livello personale, sono un po’ triste perché non ho fatto i Mondiali che mi aspettavo però sono felice perché questa squadra chiunque entra risponde: questo l’abbiamo ottenuto tutti. È una follia, sono molto felice con i miei compagni e con tutte le persone che sono venute a sostenerci. Non riesco a immaginare com’è il Paese, che ci aspettano, ci meritavamo una festa e questo è per loro».

Fonte: TNT Sports