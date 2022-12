Messi e il suo futuro con l’Argentina: «Già deciso il mio futuro con la Nazionale»

Lionel Messi ha letteralmente trascinato l’Argentina verso la vittoria del Mondiale in Qatar. Il numero 10 dopo la partita ha svelato il suo futuro con la Nazionale in un’intervista su TyC Sports.

DECISIONE PRESA – Lionel Messi dopo aver vinto il Mondiale in Qatar con l’Argentina ha chiarito riguardo il suo futuro con la Nazionale: «Ritiro? No! Non mi ritirerò dalla nazionale. Voglio continuare a giocare come campione della Coppa del Mondo con al maglia dell’Argentina».

Fonte: TyC Sports