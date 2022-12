FOTO − Argentina sbarcata in patria, è festa! Lautaro Martinez in estasi

L’Argentina è sbarcata in patria per festeggiare insieme ai propri tifosi. Sfilata in mezzo alle vie di Buenos Aires con Lautaro Martinez al settimo cielo come tutti i propri compagni

FESTA − L’Argentina è sbarcata in patria per festeggiare la vittoria del Mondiale insieme ai propri tifosi. Festa grande tra le vie di Buenos Aires con i colori biancoazzurri a dipingere la capitale sudamericana. Lautaro Martinez al settimo cielo. L’attaccante dell’Inter è apparso sul pullman mentre bacia la coppa con tanto di capello a cilindro con i colori dell’Albiceleste.

📸 Postales de una noche inolvidable 🥹 pic.twitter.com/Zmd78w2Xqc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022

Il post della Seleccion su Twitter.