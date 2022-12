Inter, ricomincia la corsa: due mesi intasatissimi! In campo ogni quattro giorni – CdS

La ripresa del campionato dopo il Mondiale sarà intasata. Per i primi due mesi l’Inter giocherà praticamente ogni quattro giorni. Ecco la situazione nel dettaglio secondo il Corriere dello Sport.

SI RIPARTE – Inter-Napoli alla ripresa, e non solo. Il big-match del 4 gennaio sarà solo un antipasto di quello che vedremo almeno per i prossimi due mesi. Inter e Milan, difatti, saranno le uniche due squadre a scendere in campo praticamente ogni quattro giorni. Entrambe le squadre saranno impegnate soprattutto in Supercoppa italiana (18 gennaio a Ryad in Arabia Saudita). Nello specifico: saranno 13 le partite (9 di campionato, 2 di Coppa Italia, una di Champions League e appunto la Supercoppa italiana) in soli 53 giorni, precisamente dal 4 gennaio al 26 febbraio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno