Ranieri: «Mano Lapadula con l’Inter? Tre anni fa fallo! Ora un cambio»

Altre dichiarazioni di Ranieri in conferenza stampa a due giorni dalla partita con la Juventus. Dove torna di nuovo su Inter-Cagliari, stavolta sull’assist di braccio di Lapadula per il definitivo 2-2 di Viola.

GOL CONTESTATO – Il 2-2 di Inter-Cagliari, a opera di Nicolas Viola all’83’, è arrivato domenica su un assist col braccio di Gianluca Lapadula. Una giocata molto discussa, perché né l’arbitro né il VAR sono intervenuti. A tre giorni dalla partita, ci torna Claudio Ranieri in conferenza stampa: «Il fatto del tocco di mano di Lapadula, magari, tre anni fa forse sarebbe stato fischiato. Poi cambiano i regolamenti, per cui lui non vedeva la palla. È vero, la palla gli è scivolata sul braccio: se avesse calciato lui e avesse fatto gol era da annullare, perché tu non puoi trarne vantaggio. La palla è andata a Viola e ha fatto gol lui. Io dico questo: se l’avesse presa un difensore sarebbe stato lo stesso, perché non avrebbero dato calcio di rigore. È questa la risposta più chiara».

IL PRESTITO – In Inter-Cagliari non ha giocato Gianluca Gaetano, nonostante fosse convocato, per una tonsillite. Sulle condizioni del prestito nerazzurro Ranieri aggiorna: «Si sta riprendendo, è uscito dal letto e già questa è una cosa positiva. Visivamente è la metà di quello che era, ha sofferto molto con febbre e tonsillite: di tutto. Spero, al limite, di portarmelo in panchina e poi vediamo se sarà a disposizione o meno. Ma l’importante è che lui stia fuori dal letto e stia bene».