Oristanio fuori del tutto da Inter-Cagliari! Il motivo dell’assenza all’ultimo

Oristanio non sarà in campo in Inter-Cagliari, stasera alle 20.45, nemmeno in panchina. L’attaccante in prestito dai nerazzurri salta del tutto la partita.

ASSENZA ALL’ULTIMO – Era addirittura atteso titolare, ma alla fine Gaetano Oristanio non figura nemmeno in panchina in Inter-Cagliari. L’indisponibilità dell’attaccante, in prestito dai nerazzurri ai sardi, è per via di una tonsillite che lo ha bloccato nelle ultime ore. Oristanio era regolarmente fra i convocati – diramati ieri – di Claudio Ranieri ed era quindi nel gruppo partito per Milano. Al suo posto giocheranno Jakub Jankto e Zito Luvumbo, a supporto di Eldor Shomurodov. Con quest’ultimo preferito a Gianluca Lapadula, che già dalla conferenza stampa di venerdì si era capito non essere al 100%. Queste le formazioni ufficiali, ovviamente senza Oristanio che non potrà arricchire il suo score di ventitré presenze e due gol in questa Serie A.

INTER-CAGLIARI – LE FORMAZIONI UFFICIALI (SENZA ORISTANIO)



Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, de Vrij, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto, Luvumbo; Shomurodov.

In panchina: Radunovic, Aresti, Dossena, Lapadula, Viola, Prati, Wieteska, Zappa, Kingstone, Azzi, Gaetano.

Allenatore: Claudio Ranieri.