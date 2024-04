Inter-Cagliari formazioni ufficiali: Barella e Sanchez guidano Inzaghi

Inter-Cagliari in campo tra poco per la partita della 32ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi deve fare a meno del capitano Lautaro Martinez, la cui fascia va sul braccio sinistro di Barella e il posto in attacco a Sanchez. In difesa Bisseck prende il posto dello squalificato Pavard. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto.

Allenatore: Simone Inzaghi

Serie A: le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari

CAGLIARI (4-3-2-1): 22 Scuffet; 17 Hatzidiakos, 26 Mina ©, 33 Obert; 99 Di Pardo, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 27 Augello; 21 Jankto, 77 Luvumbo; 61 Shomurodov.

A disposizione: 1 Radunovic, 18 Aresti; 4 Dossena, 9 Lapadula, 10 Viola, 16 Prati, 23 Wieteska, 28 Zappa, 34 Kingstone Mutandwa, 37 Azzi, 70 Gaetano.

Allenatore: Claudio Ranieri

