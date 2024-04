N’Dicka malore in campo, Udinese-Roma definitiva sospesa!

Gioco fermo nel corso di Udinese-Roma, c’è grande preoccupazione per le condizioni di Evan N’Dicka uscito dal campo al 71′ per un problema fisico. La partita è stata definitivamente sospesa.

STOP – Udinese-Roma definitivamente sospesa dopo il malore accusato da Evan N’Dicka! Questa la decisione dell’arbitro, in comune accordo con i due allenatori e i capitani di entrambe le squadre. Le due società restano a colloquio, al momento non c’è la volontà di riprendere la partita per una questione di sensibilità nei confronti della squadra giallorossa. Applausi da parte del Bluenergy Stadium al triplice fischio dell’arbitro Pairetto. L’Udinese ha accettato la richiesta della Roma, resta ancora il dubbio sul quando verrà ripresa la partita. In casi simili come questo, solitamente la partita viene recuperata il giorno dopo, ma avendo un quarto di finale di Europa League, difficilmente verrà recuperata nelle prossime ventiquattro ore. Va trovata una data in agenda e la partita riprenderà dal risultato di 1-1 e dal minuto 71.