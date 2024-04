Real Madrid in semifinale: Manchester City battuto ai rigori!

Il Real Madrid vola in semifinale di Champions League. Dopo l’1-1 dei 120′, ai rigori per passano gli spagnoli. Fuori il Manchester City. Finisce complessivamente 8-7 dopo i calci di rigore.

PRIMI 90′ − All’Etihad va in scena il ritorno del quarto di finale tra Manchester City e Real Madrid. Si riparte dal pirotecnico 3-3 del Bernabeu. Rispetto allo spettacolo dell’andata, la partita, giustamente, diventa molto più bloccata e tattica. Se a Madrid, gli inglesi avevano segnato dopo 4′, stavolta è il Real Madrid a zittire il City al minuto 12: super controllo di Bellingham, che lancia Vinicius, ottimo cross e puntuale tap-in di Rodrygo per l’1-0. Il gol riversa il Manchester City in avanti e dopo sei minuti arriva la traversa di testa di Haaland. Le Merengues faticano ad uscire e al 26′ ci prova De Bruyne ad impensierire Lunin, ma il portiere ucraino dice di no. Al 35′, ci prova pure Grealish, ma il tiro dell’inglese non trova miglior fortuna. Nella ripresa, si gioca praticamente ad una porta: ovvero quella della Real Madrid. Dopo un minuto, è ancora Grealish a riscaldare i guantoni di Lunin con un tap-in al volo. Al 75′, i padroni di casa la pareggiano: filtra De Bruyne in area di rigore, conclusione e Lunin battuto. Il Manchester City va all’arrembaggio e sei minuti più tardi sfiora anche il gol del sorpasso, ma stavolta De Bruyne spara clamorosamente alto. Il match termina dopo 4′ di recupero.

Manchester City-Real Madrid: 1-1 dopo i 90′

SUPPLEMENTARI − Si intravede la stanchezza nei 30′ di extra-time. Pericoloso sempre il City, con Guardiola, che però sorprende sin da subito richiamando in panchina Haaland per far entrare Julian Alvarez. Pericoloso Foden, che però non riesce ad impensierire Lunin. Nel Real Madrid, esce la freccia Vinicius e al suo posto dentro Lucas Vasquez. La più grande occasione è sui piedi di Rudiger, che al 107′ spara alto un buon pallone di Brahim Diaz. L’ultimo squillo è di Alvarez al 119′, ma la sua conclusione viene ben bloccata da Lunin.

RIGORI − Dopo l’1-1 dei 120 minuti, il quarto di finale tra City e Real Madrid si deciderà ai rigori:

Julian Alvarez (Manchester City): GOL

Modric (Real Madrid): PARATO

Bernardo Silva (Manchester City): PARATO

Bellingham (Real Madrid): GOL

Kovacic (Manchester City): PARATO

Vasquez (Real Madrid): GOL

Foden (Manchester City): GOL

Nacho (Real Madrid): GOL

Ederson (portiere Manchester City): GOL

Rudiger (Real Madrid): GOL

Finisce complessivamente 8-7 per il Real Madrid, considerando il 3-3 dell’andata, l’1-1 del ritorno e il 4-3 dei rigori.