Ranieri: «Inter-Cagliari? Ecco cosa mi lascia. Cambiato o era 2-0»

Ranieri è uscito da Inter-Cagliari con un punto, il 2-2 ottenuto nel finale in maniera anche discussa. I rossoblù giocheranno venerdì con la Juventus, ma il tecnico torna sulla partita di domenica.

SCELTE A SORPRESA – La formazione di Claudio Ranieri per Inter-Cagliari era praticamente impossibile da indovinare. Ma alla fine per i sardi è servita a trovare un punto. «Chissà quante me ne avrete dette: ‘sto vecchio, ‘sto rimbambito», ride Ranieri in conferenza stampa oggi. «Ma è normale, è giusto così: purtroppo l’allenatore è bravo solo quando vince, le altre volte ha sbagliato tutto. La soddisfazione è il punto, quando è finita la partita era quello. Poi dopo c’è il sano egoismo di ogni allenatore che dice di aver scelto bene e di aver messo dentro gente che ero sicuro mi avrebbe dato quella risposta. Sono contento dei ragazzi, perché loro non sapevano niente. Avevo detto solo ad Alessandro Di Pardo che pensavo a lui e di tenersi pronto ma non gli promettevo nulla, perché decido la sera prima. Io sono fatto così».

IL CAMBIO – Ranieri ha poi cambiato Jakub Jankto al 29’ di Inter-Cagliari. Spiega il motivo: «Si può giocare male, ma devi avere la consapevolezza di aver dato tutto. Io da giocatore volevo sempre dare il 100%: è quello che chiedo ai miei. Con Jankto ci ho parlato, ero contento di come attaccava però vedevo che non mi rientrava a sufficienza per proteggere il fianco sinistro. A quel punto ho dovuto cambiare, perché altrimenti prendevamo il secondo e non ce l’avremmo fatta a rimontare. Mi dispiace per il ragazzo, ma gliel’ho detto: non l’ho tolto perché stava giocando male, ma per un’altra pedina che faceva un altro tipo di lavoro».

COSA LASCIA – In chiusura, Ranieri parla del trittico di partite Atalanta-Inter-Juventus per il Cagliari: «Non voglio lasciare nessun messaggio dopo Milano, i ragazzi stanno facendo bene ma sanno che le insidie sono dietro l’angolo».