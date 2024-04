Pavard, dopo riposo forzato ecco il Milan: primo derby con motivazione extra

Benjamin Pavard ha saltato Inter-Cagliari per squalifica. Dopo il “riposo” forzato il francese è pronto a tornare in campo dal 1′ in una sfida non banale: il derby col Milan

MOTIVAZIONE – Pavard, scontata la squalifica per diffida, tornerà a disposizione di Inzaghi per il derby col Milan in programma lunedì. Per il francese sarà un match non banale: all’andata il francese, pur a disposizione, restò per tutti e 90′ in panchina. È facile supporre però che al ritorno non sarà così: un girone dopo il francese è diventato, in pianta stabile, uno dei pilastri della retroguardia dell’Inter ed è quindi lecito attenderselo titolare contro la squadra di Pioli. L’approccio alla stracittadina, per “Benji l’Interista” avrà anche una motivazione extra.

SUPREMAZIA – Con una vittoria l’Inter può vincere lo scudetto della seconda stella di fronte ai rivali cittadini. Un traguardo che sicuramente è nella testa della squadra, che spera di portare un ulteriore gioia ai tifosi, in febbrile attesa dei festeggiamenti per il tricolore. Pavard proverà a dare il suo contributo con la speranza, forse, di trovare il suo primo gol con la maglia dell’Inter proprio contro il Milan. E se la sua rete dovesse decidere il match si avrebbe un ribaltone perfetto rispetto agli scenari del 2022: allora Giroud, un francese, ad indirizzare lo scudetto verso i rossoneri. Nel 2024 i francesi nell’Inter sono due: Thuram e proprio il difensore ex Bayern Monaco. Sarà un loro gol a chiudere la pratica scudetto?