Paventi: «Calhanoglu il migliore al mondo! Motivazioni extra non solo lui»

Calhanoglu due anni fa veniva deriso da giocatori e tifosi del Milan, quando i rossoneri avevano vinto il titolo nel 2022. Ora è pronto a prendersi una grande rivincita con l’Inter: ne parla Paventi a Sky Sport 24.

DENTE AVVELENATO – Andrea Paventi parla della possibilità che Hakan Calhanoglu sia decisivo lunedì per l’Inter: «È stato diverse stagioni al Milan, ha fatto anche bene in termini numerici di gol e assist. Però poi è passato dall’altra parte e ha creato un legame speciale anche con la tifoseria e con questa maglia, che porta sempre addsso con grande orgoglio. Anche per lui è una grande stagione, come dimostrano i numeri: undici gol, nove su rigore che segna sempre. Bisogna anche saperli segnare i rigori, lui è bravo e nei cinque migliori campionati europei è quello che ne ha fatti di più».

ULTIMO PASSO – Sempre sul derby, Paventi valuta quanto potrà fare Calhanoglu: «È andato in doppia cifra, l’ultimo che c’era riuscito all’Inter in un ruolo più offensivo era Ivan Perisic per due anni di fila. Calhanoglu ha assimilato al meglio il ruolo di regista dopo Marcelo Brozovic, è diventato il migliore al mondo in questo ruolo. Si appresta a giocare questa partita con motivazioni speciali, ma per tutti perché sappiamo che in caso di vittoria sarebbe scudetto».