Milan, Pioli dirige l’allenamento prima della Roma: due assenti

Anche questa mattina il Milan è sceso in campo in allenamento per preparare la sfida di ritorno di Europa League contro la Roma, in programma domani, prima del tanto atteso derby contro l’Inter in scena lunedì 22 aprile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, due assenti per Stefano Pioli.

L’ALLENAMENTO – Mentre l’Inter oggi tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la prossima sfida contro il Milan già decisiva per lo scudetto, la squadra allenata da Stefano Pioli oggi si è riunita in allenamento alla vigilia di una sfida importante dal punto di vista delle energie fisiche e mentali. Si tratta del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma. Squadra praticamente al completo a Milanello, con l’obiettivo di rimontare lo 0-1 dell’andata, anche se si giocherà all’Olimpico. Due assenti per il tecnico rossonero: uno è Pierre Kalulu, fermo in infermeria dalla sfida contro il Verona. L’altro è Simone Kjaer, uscito malconcio dalla sfida contro il Sassuolo. Disponibile Malick Thiaw, anche se lui contro l’Inter non ci sarà perché squalificato. Contro i nerazzurri, infatti, Pioli potrà contare solo due centrali a disposizione: Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. Disponibile da ieri anche Mike Maignan, che ha superato il problema muscolare che la costretto a saltare la trasferta in Emilia Romagna. Presente a bordocampo per tutto l’allenamento anche Zlatan Ibrahimovic, che ha provato a spronare la squadra. Stefano Pioli parlerà oggi in conferenza stampa alle 18:45 e non è da escludere qualche domanda legata al prossimo impegno in campionato contro i nerazzurri.