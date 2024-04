Biasin: «Roma-Milan chiave anche per derby con l’Inter! Pioli? Vi dico»

Domani alle 21 si gioca Roma-Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Poi sarà la volta dell’altro derby per la squadra di Pioli, quello contro l’Inter. Biasin, su Radio Sportiva, mostra una certezza: le due partite sono correlate.

MOMENTO CHIAVE – Fra Roma-Milan e l’Inter due derby in quattro giorni per i rossoneri. Ecco come li vede Fabrizio Biasin: «Chiamiamola la settimana del Diavolo, è praticamente decisiva per capire quale sarà il futuro di Stefano Pioli. Anche se, ufficialmente, una società dovrebbe dire se un tecnico è adatto o no a prescindere da due partite importanti. Se il Milan dovesse riuscire a ribaltare il risultato con la Roma avrebbe motivazioni anche per il derby di lunedì prossimo con l’Inter. Viceversa faccio fatica a pensare che possa andare molto avanti nel finale di stagione».

CONFERMA O NO? – Si dice che le partite con Roma e Inter saranno decisive per il futuro dell’allenatore. Così Biasin: «Io sono sempre stato un fan di Pioli e continuo a esserlo, penso che – anche strategicamente – per il Milan sia arrivato il momento di cambiare. E forse anche per Pioli. Se si decidesse di andare avanti la mia sensazione è che, al primo inciampo, si ricomincerebbe a mormorare in maniera pesante. Forse strategicamente il Milan ha bisogno di un cambio, perché dopo cinque anni in cui hai vinto uno scudetto e giocato una semifinale di Champions League significa aver fatto un gran percorso. Anche se c’è la possibilità di arrivare in fondo in Europa League».