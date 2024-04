Inter, richiesta a sorpresa: un club di Serie C vuole un’amichevole a breve!

L’Inter deve giocare ancora sei partite in questa stagione a livello ufficiale. Ma potrebbero essere sette, perché a sorpresa un club di Serie C ha fatto un sondaggio per un’amichevole.

PARTITA EXTRA? – L’Inter ha ricevuto una richiesta particolare, quella di poter giocare un’amichevole a stagione non conclusa. L’ha inviata il Padova, secondo nel Girone A di Serie C. A darne notizia è l’emittente locale veneta Telenuovo, motivandola come una volontà dei biancoscudati di trovare un avversario di livello in vista dei play-off.

LA SPIEGAZIONE – Perché l’Inter? Perché – se tutto va bene – dopo il derby col Milan non avrà più necessità di classifica. Il Padova invece chiuderà il Girone A al secondo posto, dietro il Mantova già promosso in Serie B. Dopo l’ultima giornata della stagione regolare, domenica 28 alle 16.30 in casa con la Triestina, la squadra di Massimo Oddo tornerà ad allenarsi il 2 maggio. Ma ai play-off il Padova, essendo già secondo, entrerà in corsa solo ai quarti di finale il 18 maggio. Motivo per cui domenica 5 maggio e sabato 11 maggio, i due weekend precedenti, la società sta cercando di organizzare due amichevoli. Da qui nasce l’opzione Inter, sulla quale però c’è difficoltà a trovare la data giusta (dovrebbe essere ovviamente un infrasettimanale).